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Отравившиеся донером в Баку учащиеся выписаны из больницы

Отравившиеся донером в Баку учащиеся выписаны из больницы В детской инфекционной больнице №5 при Сабунчинском медицинском центре продолжается лечение 4 детей, отравившихся донером в одной из точек общепита в поселке Бина.
Здоровье
27 октября 2023 г. 12:55
Отравившиеся донером в Баку учащиеся выписаны из больницы

Отравившиеся донером в одной из точек общепита в поселке Бина учащиеся выписаны из больницы.

Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

4 ребенка, лечение которых продолжалось до 27 октября, были выписаны домой на амбулаторное лечение.

12:54

В детской инфекционной больнице №5 при Сабунчинском медицинском центре продолжается лечение 4 детей, отравившихся донером в одной из точек общепита в поселке Бина.

Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

По данным TƏBİB, их состояние оценивается как стабильное.

Напомним, что 24 октября свыше 20 учащихся средних школ № 88, 117, 121 и 149 в поселке Бина получили пищевое отравление.

В детскую инфекционную больницу № 5 в целом были госпитализированы 24 школьника.

Стало известно, что школьники отравились донером, который покупали по дороге в школу в одной из точек общественного питания.

Профильные ведомства проводят соответствующие проверки на объекте.

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