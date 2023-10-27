Отравившиеся донером в Баку учащиеся выписаны из больницы

Отравившиеся донером в одной из точек общепита в поселке Бина учащиеся выписаны из больницы.
Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).
4 ребенка, лечение которых продолжалось до 27 октября, были выписаны домой на амбулаторное лечение.
В детской инфекционной больнице №5 при Сабунчинском медицинском центре продолжается лечение 4 детей, отравившихся донером в одной из точек общепита в поселке Бина.
Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).
По данным TƏBİB, их состояние оценивается как стабильное.
Напомним, что 24 октября свыше 20 учащихся средних школ № 88, 117, 121 и 149 в поселке Бина получили пищевое отравление.
В детскую инфекционную больницу № 5 в целом были госпитализированы 24 школьника.
Стало известно, что школьники отравились донером, который покупали по дороге в школу в одной из точек общественного питания.
Профильные ведомства проводят соответствующие проверки на объекте.