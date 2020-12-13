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TƏBİB о результатах испытаний экспресс-тестов

TƏBİB о результатах испытаний экспресс-тестов Экспресс-тесты используются во всем мире. Однако их точность невысока по сравнению с тестами ПЦР
Здоровье
13 декабря 2020 г. 14:09
TƏBİB о результатах испытаний экспресс-тестов

Экспресс-тесты используются во всем мире. Однако их точность невысока по сравнению с тестами ПЦР.

Об этом Report сообщили в TƏBİB.

Отмечается, что в Азербайджане также были протестированы эти тесты: «В ходе испытаний было обнаружено, что эти тесты дают отрицательный результат у лиц с низкой вирусной нагрузкой, у недавно инфицированных или находящихся в период выздоровления. У активных пациентов с острой лихорадкой результат может быть положительным. В настоящее время тесты ПЦР приняты в нашей стране в качестве подтверждающего теста, потому что эти тесты оцениваются ВОЗ как тест самого высокого качества для обнаружения коронавируса».

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB-dən sınaqdan keçirilən ekspress testlərinin nəticələri ilə bağlı açıqlama

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