TƏBİB о результатах испытаний экспресс-тестов

Экспресс-тесты используются во всем мире. Однако их точность невысока по сравнению с тестами ПЦР

Экспресс-тесты используются во всем мире. Однако их точность невысока по сравнению с тестами ПЦР.

Об этом Report сообщили в TƏBİB.

Отмечается, что в Азербайджане также были протестированы эти тесты: «В ходе испытаний было обнаружено, что эти тесты дают отрицательный результат у лиц с низкой вирусной нагрузкой, у недавно инфицированных или находящихся в период выздоровления. У активных пациентов с острой лихорадкой результат может быть положительным. В настоящее время тесты ПЦР приняты в нашей стране в качестве подтверждающего теста, потому что эти тесты оцениваются ВОЗ как тест самого высокого качества для обнаружения коронавируса».