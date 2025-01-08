TƏBİB о причинах смерти новорожденной в Загатальском районе

В TƏBİB обнародовали предварительные причины смерти новорожденной девочки в Загатальском районе.

В TƏBİB обнародовали предварительные причины смерти новорожденной девочки в Загатальском районе.

В ответ на запрос Report в TƏBİB сообщили, что жительница села Гёзбарах (1992 г.р.) обратилась Загатальскую районную центральную больницу 7 января на 38-й неделе беременности.

Женщине провели плановую операцию кесарева сечения, родилась девочка весом 2800 грамм с множественными пороками развития и аномалиями, несовместимыми с жизнью. Несмотря на усилия врачей, младенец скончался спустя два часа.

Тело новорожденной передано в Загатальское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии для установления точных причин смерти, добавили в TƏBİB.