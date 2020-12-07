TƏBİB о получении денег от больных коронавирусом

Гарантируем конфиденциальность каждого обратившегося, обоснованные факты будут собраны и предоставлены в правоохранительные органы для разбирательства

"В настоящее время в 46 больницах особого режима, предназначенных для борьбы с пандемией, тысячи медработников с честью выполняют возложенные на них обязанности по охране здоровья граждан".

Как сообщили Report из Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), во всех больницах процесс обследования и лечения осуществляется в соответствии с принятыми клиническими протоколами, полностью за счет государства.

"Мы с полной уверенностью заявляем, что в настоящее время все больницы особого режима оснащены всеми видами лекарств и медикаментов, в том числе такими антивирусными препаратами, как фавипиравир, ремдесевир. Для выявления заболевания COVID-19 около 40 лабораторий молекулярной микробиологии в соответствии с установленными ВОЗ критериями совершенно бесплатно, за счет государства проводят до 20 000 тестов ПЗР в день. В то же время часть наших медучреждений продолжает оказывать медпомощь ветеранам (гази), получившим ранения в течение 44-дневной Отечественной войне.

Однако должны с сожалением отметить, что некоторые люди, в ряде случаев злоупотребляющие должностными полномочиями, не стесняясь, бросают тень на усилия наших врачей, рискующих своим здоровьем и жизнью. В целях внести ясность в проводимые в соцсетях дискуссии о наличии лица или лиц, которые требуют у больных коронавирусом дополнительные оплаты, просим вас оказать содействие в наказании участников этого процесса в соответствии с законом.

Гарантируем конфиденциальность каждого обратившегося, обоснованные факты будут собраны и предоставлены в правоохранительные органы для разбирательства.

При столкновении с названными фактами просим обратиться к нам по ниже приведенным контактам.

Вместе мы сильнее!

Email: [email protected]

Тел : +99451513-1542", - сообщили в TƏBİB.