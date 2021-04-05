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TƏBİB о покупке гражданами справки о вакцинации от коронавируса

TƏBİB о покупке гражданами справки о вакцинации от коронавируса "При возникновении подобных негативных ситуаций просит обращаться в правоохранительные органы"
Здоровье
5 апреля 2021 г. 15:44
TƏBİB о покупке гражданами справки о вакцинации от коронавируса

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) отреагировало на появившуюся в последнее время в различных СМИ и социальных сетях информацию о том, что граждане покупают поддельные документы о вакцинации от коронавируса.

Как сообщает Report, в своем заявлении организация призвала всех избегать подобных негативных ситуаций.

Было отмечено, что для предотвращения распространения коронавирусной инфекции Азербайджанское государство с первого дня прилагает большие усилия по закупке вакцин, и в настоящее время в стране в соответствии со "Стратегией вакцинации", процесс вакцинации успешно осуществляется на добровольной основе и за счет государства.

TƏBİB занимается только организацией процесса вакцинации на Абшероне, Сумгайыте и в регионах, и при возникновении подобных негативных ситуаций просит обращаться в правоохранительные органы".

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB peyvəndlə bağlı saxta sənəd əldə olunması xəbərlərinə münasibət bildirib

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