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TƏBİB о побочных эффектах вакцины от COVID-19

TƏBİB о побочных эффектах вакцины от COVID-19 Процесс вакцинации от COVID-19 начался в Азербайджане с 18 января
Здоровье
16 февраля 2021 г. 09:46
TƏBİB о побочных эффектах вакцины от COVID-19
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Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBIB) рассказало о возможных побочных эффектах вакцины против коронавируса.

Как сообщили Report в TƏBIB, после введения вакцины могут наблюдаться головные боли, мышечные боли, температура и т. д.

Эти признаки являются не противопоказаниями, а скорее ожидаемым результатом. С медицинской точки зрения это показатель того, как организм реагирует на вакцину.

Компания-производитель не рекомендует вводить вакцину только людям с повышенной чувствительностью к компонентам вакцины, а также пациентам с повышенной температурой тела или в стадии обострения хронического заболевания.

Процесс вакцинации от COVID-19 начался в Азербайджане с 18 января. С 8 февраля проводится вакцинация лиц старше 65 лет и работников ряда государственных учреждений.

Со 2 февраля стартовал второй этап вакцинации. Вакцинация проводится в добровольном порядке и за счет государства.

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Версия на английском языке TABIB unveils side effects of COVID-19 vaccine
Версия на азербайджанском языке TƏBİB COVID-19 əleyhinə vaksinin əlavə təsirlərini açıqlayıb

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