TƏBİB о побочных эффектах вакцины от COVID-19

Процесс вакцинации от COVID-19 начался в Азербайджане с 18 января

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBIB) рассказало о возможных побочных эффектах вакцины против коронавируса.

Как сообщили Report в TƏBIB, после введения вакцины могут наблюдаться головные боли, мышечные боли, температура и т. д.

Эти признаки являются не противопоказаниями, а скорее ожидаемым результатом. С медицинской точки зрения это показатель того, как организм реагирует на вакцину.

Компания-производитель не рекомендует вводить вакцину только людям с повышенной чувствительностью к компонентам вакцины, а также пациентам с повышенной температурой тела или в стадии обострения хронического заболевания.

Процесс вакцинации от COVID-19 начался в Азербайджане с 18 января. С 8 февраля проводится вакцинация лиц старше 65 лет и работников ряда государственных учреждений.

Со 2 февраля стартовал второй этап вакцинации. Вакцинация проводится в добровольном порядке и за счет государства.