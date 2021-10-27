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TƏBİB о категории лиц, получающих одну дозу вакцины

TƏBİB о категории лиц, получающих одну дозу вакцины "В Азербайджане заразившийся коронавирусом гражданин (официально зарегистрированный и получивший сертификат об иммунитете) может через 6 месяцев ввести одну дозу вакцины и получить бессрочный сертификат о вакцинации. С этим сертификатом на территории стра
Здоровье
27 октября 2021 г. 15:42
TƏBİB о категории лиц, получающих одну дозу вакцины
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"В Азербайджане заразившийся коронавирусом гражданин (официально зарегистрированный и получивший сертификат об иммунитете) может через 6 месяцев ввести одну дозу вакцины и получить бессрочный сертификат о вакцинации. С этим сертификатом на территории страны можно спокойно посещать места, где требуется наличие паспорта".

Об этом Report сказала врач-инфекционист рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Назрин Мустафаева.

По ее словам, у большинства переболевших коронавирусом имеется бессрочный сертификат об иммунитете:

"В большинстве случаев при выезде гражданина за границу требуется сертификат о полной вакцинации. Из-за отсутствия у него сертификата о полной вакцинации (сертификат об иммунитете продлен принятием бустерной дозы) он не может выехать за рубеж. По правилам выезда за пределы страны обязательно наличие сертификата о получении двух доз вакцины. То есть, не планирующие выезжать за границу граждане могут довольствоваться одной дозой вакцины по истечении срока сертификата об иммунитете".

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Версия на азербайджанском языке Hansı vətəndaşlara yalnız bir doza vaksin vurulmalıdır?

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