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Report Georgia

TƏBİB: Некоторые заведения могут открыться поэтапно

TƏBİB: Некоторые заведения могут открыться поэтапно Парикмахерские и салоны красоты открыли из-за необходимости
Здоровье
3 августа 2020 г. 18:52

Парикмахерские и салоны красоты открыли из-за необходимости.

Как передает Report, об этом на брифинге оперативного штаба при Кабмине заявила заведующая отделом по контролю и профилактике заболеваний Объединения управления медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

По словам Я.Гараевой, людям были необходимы эти услуги: "Что касается открытия ювелирных магазинов, не думаю, что кто-то в них настолько нуждается. Поэтому определенные заведения можно открывать в поэтапном порядке".

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB: Müəyyən məkanlar mərhələli şəkildə açıla bilər

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