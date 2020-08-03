TƏBİB: Некоторые заведения могут открыться поэтапно

Парикмахерские и салоны красоты открыли из-за необходимости

Парикмахерские и салоны красоты открыли из-за необходимости.

Как передает Report, об этом на брифинге оперативного штаба при Кабмине заявила заведующая отделом по контролю и профилактике заболеваний Объединения управления медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

По словам Я.Гараевой, людям были необходимы эти услуги: "Что касается открытия ювелирных магазинов, не думаю, что кто-то в них настолько нуждается. Поэтому определенные заведения можно открывать в поэтапном порядке".