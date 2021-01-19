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TƏBİB: Некоторые люди могут быть вакцинированы дома

TƏBİB: Некоторые люди могут быть вакцинированы дома Об этом сообщила заведующая департаментом профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) Ягут Гараева
Здоровье
19 января 2021 г. 13:44
TƏBİB: Некоторые люди могут быть вакцинированы дома
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"Люди, которые не могут покинуть дома, могут обратиться в поликлиники по месту жительства. Если там не создан пункт, они свяжутся с ближайшим участком, и им будет обеспечена вакцинация на дому".

Как сообщает Report, об этом сообщила заведующая департаментом профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) Ягут Гараева.

“Все равно мы сейчас не вакцинируем всех, да и не можем. Лица, относящиеся к группам риска, обязательно должны защищаться, мы стараемся для них. Пусть прививаются, не боятся. У кого есть противопоказания к вакцинации, об этом станет известно во время осмотра, врачи обсудят, рекомендовать ли вакцину”, - сказала Ягут Гараева.

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB: Bəzi şəxslərin evdə peyvəndlənməsi mümkündür

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