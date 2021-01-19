TƏBİB: Некоторые люди могут быть вакцинированы дома

Об этом сообщила заведующая департаментом профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) Ягут Гараева

"Люди, которые не могут покинуть дома, могут обратиться в поликлиники по месту жительства. Если там не создан пункт, они свяжутся с ближайшим участком, и им будет обеспечена вакцинация на дому".

Как сообщает Report, об этом сообщила заведующая департаментом профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) Ягут Гараева.

“Все равно мы сейчас не вакцинируем всех, да и не можем. Лица, относящиеся к группам риска, обязательно должны защищаться, мы стараемся для них. Пусть прививаются, не боятся. У кого есть противопоказания к вакцинации, об этом станет известно во время осмотра, врачи обсудят, рекомендовать ли вакцину”, - сказала Ягут Гараева.