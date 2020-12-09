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TƏBİB: Не выходите из дома без острой надобности

TƏBİB: Не выходите из дома без острой надобности Когда мы вместе, нет ни одной непреодолимой преграды
Здоровье
9 декабря 2020 г. 10:25
TƏBİB: Не выходите из дома без острой надобности
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Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) обратилось к населению в связи с инфекцией коронавируса (COVID-19).

Как передает Report, в обращении говорится:

"Сегодня в борьбе с вирусом мы, как общество, пытаемся пройти экзамен на самое большое испытание. Ежедневно этим вирусом заражаются тысячи людей, среди них есть и наши родные, и это заставляет нас чувствовать эту беду так же близко, как свое дыхание.

Наилучшая и первоначальная борьба с вирусом начинается с защиты себя и окружающих, в то же время, это способствует уменьшению воздействия этого вируса на окружающих. Каждый, защищая свой дом от этой беды, может превратиться в героя общества.

Не выходить из дома без острой надобности, если нет важных дел, оставаться дома. Все эти простые действия ослабят темп распространения вируса COVID-19 и окажут самую большую моральную поддержку государству и нашим врачам. Когда мы вместе, нет ни одной непреодолимой преграды".

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB: Vacib işiniz olmadığı halda küçəyə çıxmayın

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