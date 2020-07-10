TƏBİB: не рекомендуется массово проводить тесты в офисах

TƏBİB: не рекомендуется массово проводить тесты в офисах

"Тесты на коронавирус методом ПЦР эффективнее проводить среди пациентов с симптомами. Лицам, которые легко переносят болезнь, целесообразнее изолироваться дома".

Как сообщает Report, об этом на брифинге оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом по контролю и профилактике заболеваний Объединения управления медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

Я.Гараева отметила, что ПЦР анализ проводится взятием мазка:

"В зависимости от дня заражения инфекцией и дня болезни результаты меняются. Поэтому проведение теста ПЦР в массовом порядке может вызвать беспокойство и не рекомендуется. Наша рекомендация заключается в том, чтобы соблюдать гигиенические правила на рабочих местах и правильно соблюдать меры социального дистанцирования".