TƏBİB назвал причину смерти новорожденного в Исмаиллы

TƏBİB назвал причину смерти новорожденного в Исмаиллинском районе на следующий день после родов.

TƏBİB назвал причину смерти новорожденного в Исмаиллинском районе на следующий день после родов.

Как сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) в ответ на запрос Report, 23 января местная жительница, будучи на 39-й неделе беременности, обратилась в родильное отделение Исмаиллинской центральной районной больницы в связи с началом родовых схваток.

Согласно информации, женщина родила здорового мальчика весом 4 кг и ростом 52 см, никаких проблем во время родов зафиксировано не было.

"Однако спустя день состояние новорожденного неожиданно ухудшилось. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти жизнь младенца не удалось", - сообщили в TƏBİB.