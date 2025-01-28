О нас

TƏBİB назвал причину смерти новорожденного в Исмаиллы

TƏBİB назвал причину смерти новорожденного в Исмаиллы TƏBİB назвал причину смерти новорожденного в Исмаиллинском районе на следующий день после родов.
Здоровье
28 января 2025 г. 12:56
TƏBİB назвал причину смерти новорожденного в Исмаиллы

TƏBİB назвал причину смерти новорожденного в Исмаиллинском районе на следующий день после родов.

Как сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) в ответ на запрос Report, 23 января местная жительница, будучи на 39-й неделе беременности, обратилась в родильное отделение Исмаиллинской центральной районной больницы в связи с началом родовых схваток.

Согласно информации, женщина родила здорового мальчика весом 4 кг и ростом 52 см, никаких проблем во время родов зафиксировано не было.

"Однако спустя день состояние новорожденного неожиданно ухудшилось. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти жизнь младенца не удалось", - сообщили в TƏBİB.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке TƏBİB İsmayıllıda baş verən körpə ölümünün ilkin səbəbini açıqlayıb

Экслюзивные новости

МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
28 января 2025 г. 13:05
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
27 января 2025 г. 16:23
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
27 января 2025 г. 16:07
В 2024 году по ТМТМ перевезено 3,3 млн тонн грузов
В 2024 году по ТМТМ перевезено 3,3 млн тонн грузов
27 января 2025 г. 16:05
Казакстан Темир Жолы: По ТМТМ в 2025 году из Китая планируется отправка 600 контейнерных поездов
"Казакстан Темир Жолы": По ТМТМ в 2025 году из Китая планируется отправка 600 контейнерных поездов
27 января 2025 г. 15:43
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
23 января 2025 г. 12:01
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
22 января 2025 г. 16:23
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
21 января 2025 г. 13:56
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi