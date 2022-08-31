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TƏBİB: Народному артисту оказываются все необходимые медицинские услуги

TƏBİB: Народному артисту оказываются все необходимые медицинские услуги TƏBİB обнародовал информацию о текущем состоянии народного артиста Азербайджана Энвера Гасанова, заразившегося коронавирусом.
Здоровье
31 августа 2022 г. 13:00
TƏBİB: Народному артисту оказываются все необходимые медицинские услуги

TƏBİB обнародовал информацию о текущем состоянии народного артиста Азербайджана Энвера Гасанова, заразившегося коронавирусом.

Как сообщили Report в ведомстве, лечение народного артиста продолжается в медицинском центре "Хазар", подведомственном TƏBİB.

Было отмечено, что Э.Гасанов несколько дней назад сдал тест на COVID-19, результат показал, что он болен коронавирусом: "30 августа в “Yeni Klinika” ему сделали компьютерную томографию грудной клетки. Также 31 августа для обследования народного артиста был приглашен врач-пульмонолог из Научно-исследовательского института легочных заболеваний. Во время осмотра осложнений в легких Э.Гасанова выявлено не было".

В настоящее время состояние Э.Гасанова стабильно, ему оказываются все необходимые медицинские услуги.

В TƏBİB также сообщили, что народный артист по собственному желанию хочет продолжить лечение в медицинском центре "Хазар".

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB: "Xalq artistinə bütün zəruri tibbi xidmətlər göstərilir"

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