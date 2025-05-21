TƏBİB: На освобожденных территориях работой обеспечены более 80 врачей и медработников среднего звена

В настоящее время более 80 врачей и медработников среднего звена обеспечены работой на освобожденных территориях.

В настоящее время более 80 врачей и медработников среднего звена обеспечены работой на освобожденных территориях.

Об этом сообщили Report в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

На этих территориях функционируют в общей сложности 5 больниц, 7 Центров здоровья семьи, 2 врачебных пункта и поликлиника, подведомственные TƏBİB.

В указанных учреждениях работают в общей сложности 27 врачей и 55 медработников среднего звена.

В Лачынской центральной районной больнице работают 8 врачей и 9 медработников среднего звена, в Лачынском центре семейного здоровья - 5 врачей и 6 медработников, в модульной больнице города Шуша - 5 врачей и 9 медработников, в поликлинике в Ханкенди - 5 врачей и 12 медработников среднего звена.