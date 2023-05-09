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TƏBİB: На фестивале "Харыбюльбюль" обеспечена организация медицинских услуг

TƏBİB: На фестивале "Харыбюльбюль" обеспечена организация медицинских услуг На территории проведения Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль", организованного Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры в Шуше, дежурят бригады станции скорой и неотложной медицинской помощи Объединения по управлению медицинскими тер
Здоровье
9 мая 2023 г. 18:00
TƏBİB: На фестивале Харыбюльбюль обеспечена организация медицинских услуг

На территории проведения Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль", организованного Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры в Шуше, дежурят бригады станции скорой и неотложной медицинской помощи Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Об этом сообщает Report со ссылкой на TƏBİB.

В то же время Шушинская больница модульного типа, находящаяся в подчинении TƏBİB, в связи с фестивалем перешла на усиленный режим работы, в медицинское учреждение были направлены специалисты из города Баку. В настоящее время в медучреждении дежурят хирурги, травматологи, токсикологи, терапевты, анестезиологи, дерматологи, стоматологи, специалисты по УЗИ и др.

В культурной столице Азербайджана на территории двух гостиниц, где размещены гости, и на Джидыр-дюзю, где проходит фестиваль, дежурят бригады врачей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTƏBİB: “Xarıbülbül” Festivalında tibbi xidmətlərin təşkili təmin edilib"

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