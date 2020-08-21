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Report Georgia

TƏBİB: Мы серьезно готовимся к осенне-зимнему сезону

TƏBİB: Мы серьезно готовимся к осенне-зимнему сезону "Некоторым медицинским работникам был предоставлен отдых, чтобы они были готовы к предстоящему сезону"
Здоровье
21 августа 2020 г. 17:29
TƏBİB: Мы серьезно готовимся к осенне-зимнему сезону

"Пандемия считается чрезвычайной ситуацией. Система здравоохранения ни одной страны не была готова к этой ситуации. Поэтому весь врачебный персонал вовлечен в борьбу с вирусом".

Как сообщает Report, такое мнение высказала заведующая отделом профилактики и контроля заболеваний Объединения управления медицинских территориальных подразделений (TƏBİB) Ягут Гараева на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

"Мы серьезно готовимся к осенне-зимнему сезону. Некоторым медицинским работникам был предоставлен отдых, чтобы они были готовы к предстоящему сезону", - отметила Я.Гараева.

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Версия на английском языке TABIB: We seriously prepare for autumn-winter season
Версия на азербайджанском языке TƏBİB: Bəzi tibb işçilərinə istirahət verilib

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