TƏBİB: Мы серьезно готовимся к осенне-зимнему сезону

"Некоторым медицинским работникам был предоставлен отдых, чтобы они были готовы к предстоящему сезону"

"Пандемия считается чрезвычайной ситуацией. Система здравоохранения ни одной страны не была готова к этой ситуации. Поэтому весь врачебный персонал вовлечен в борьбу с вирусом".

Как сообщает Report, такое мнение высказала заведующая отделом профилактики и контроля заболеваний Объединения управления медицинских территориальных подразделений (TƏBİB) Ягут Гараева на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

"Мы серьезно готовимся к осенне-зимнему сезону. Некоторым медицинским работникам был предоставлен отдых, чтобы они были готовы к предстоящему сезону", - отметила Я.Гараева.