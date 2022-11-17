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TƏBİB: Лечение пострадавших при взрыве в Хырдалане продолжается

TƏBİB: Лечение пострадавших при взрыве в Хырдалане продолжается В ожоговом отделении медицинского центра имени Нариманова продолжается лечение пострадавших в результате взрыва в квартире многоэтажного жилого дома в жилом комплексе AAAF Park в городе Хырдалан Абшеронского района.
Здоровье
17 ноября 2022 г. 10:15
TƏBİB: Лечение пострадавших при взрыве в Хырдалане продолжается

В ожоговом отделении Медицинского центра имени Нариманова продолжается лечение пострадавших в результате взрыва в квартире многоэтажного жилого дома в жилом комплексе AAAF Park в городе Хырдалан Абшеронского района.

Как сообщили Report в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB), состояние 22-летнего Б.Н., госпитализированного с диагнозом термический ожог III степени, оценивается как тяжелое, а состояние 7-летнего Ш.М., 4-летнего Ш.Д. и годовалого С.О., у которых термический ожог II-III степени, оценивается как среднетяжелое.

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB: "Xırdalandakı partlayışda yaralananların müalicəsi davam etdirilir, vəziyyətləri ağırdır"

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