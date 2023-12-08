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TƏBİB: Лечение больных корью в домашних условиях является неправильным

TƏBİB: Лечение больных корью в домашних условиях является неправильным Лечение больных корью в домашних условиях является неправильным.
Здоровье
8 декабря 2023 г. 12:30
TƏBİB: Лечение больных корью в домашних условиях является неправильным

Лечение больных корью в домашних условиях является неправильным.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Вугар Гурбанов сказал журналистам.

По его словам, за пациентами должны наблюдать врачи.

"Мы можем принять любое количество амбулаторных пациентов", - сказал Гурбанов.

Он также призвал родителей обращаться в медицинские учреждения, когда видят у своих детей какие-либо симптомы, связанные с корью.

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB: “Qızılcaya yoluxanları evdə, öz bildikləri kimi müalicə etmək düzgün deyil”

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