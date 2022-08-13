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TƏBİB: Из родившихся в Баку пятерняшек состояние двоих крайне тяжелое, троих – стабильно тяжелое

TƏBİB: Из родившихся в Баку пятерняшек состояние двоих крайне тяжелое, троих – стабильно тяжелое Из родившихся в Баку пятерняшек состояние двоих крайне тяжелое, троих – стабильно тяжелое.
Здоровье
13 августа 2022 г. 15:08
TƏBİB: Из родившихся в Баку пятерняшек состояние двоих крайне тяжелое, троих – стабильно тяжелое

Из родившихся в Баку пятерняшек состояние двоих крайне тяжелое, троих – стабильно тяжелое.

Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Отмечается, что в подведомственный TƏBİB Научно-исследовательский Институт педиатрии им. К.Фараджевой помещены новорожденные пятерняшки. Они появились на свет 11 августа в Баку в одной из частных клиник путем кесарева сечения. Из них трое были размещены в Научно-исследовательский Институт педиатрии им. К.Фараджевой в очень тяжелом состоянии в первый день своей жизни, остальные – на вторые сутки.

Среди новорожденных четверо - мальчики, 1 – девочка, состояние детей при поступлении было критически тяжелым. В основном они страдают от дыхательной недостаточности, морфофункциональной недостаточности, связанной с преждевременными родами (32 недели).

Лечение детей продолжается. Состояние двух младенцев, которые в настоящее время подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, очень тяжелое, состояние остальных - стабильно тяжелое.

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB Bakıda doğulan beşəmlərin vəziyyəti ilə bağlı məlumat yayıb

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