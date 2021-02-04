TƏBİB: Исследования по применению вакцин среди детей не проводились

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Азербайджана прокомментировало вопрос о возможности вакцинации детей.

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Азербайджана прокомментировало вопрос о возможности вакцинации детей.

В ответ на запрос Report в TƏBİB сообщили, что согласно предписанию компании-производителя, не рекомендуется вводить вакцину гражданам в возрасте до 18 лет, беременным и кормящим женщинам:

"Потому что исследования в этом направлении еще не проводились", - отметили в объединении.

Отметим, что в Азербайджане с 18 января началось использование вакцины "CoronoVAC" производства китайской компании "SinoVac". Вакцинация проводится поэтапно. С 8 февраля начнется вакцинация лиц в возрасте 65 лет и старше.