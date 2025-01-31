TƏBİB: Файтончу Назим перенес инсульт

У азербайджанского певца Назима Пишьяри, более известного как Файтончу Назим, диагностирован ишемический инсульт.

У азербайджанского певца Назима Пишьяри, более известного как Файтончу Назим, диагностирован ишемический инсульт.

Об этом Report сообщили в TƏBİB.

В Объединении отметили, что 30 декабря в 22:22 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов в связи с травмированием мужчины после падения в Насиминском районе.

Бригада скорой помощи госпитализировала певца в Клинический медицинский центр с закрытой черепно-мозговой травмой.

"В центре пациент прошел осмотр у нейрохирурга и необходимые обследования, после чего был переведен в частное медицинское учреждение с диагнозом ишемический инсульт", - заявили в TƏBİB.