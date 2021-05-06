TƏBIB: Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане находится под контролем

Ягут Гараева: "Наблюдается поэтапное снижение числа заражений"

"Число излечившихся превышает показатель зараженных СOVID-19, что является положительным фактом. Нас интересует не количество новых зараженных, а доля положительных результатов от общего числа тестов".

Как сообщает Report, об этом в своем выступлении на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров, заявила начальник Департамента профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) Ягут Гараева.

Она отметила, что больше всего новых заражений зафиксированы в ноябре-декабре прошлого года: "Наблюдается поэтапное снижение числа заражений. Коэффициент заражения приближается к 10%. В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Азербайджане находится под контролем. Чаще заражаются люди в возрасте от 30 до 59 лет, и этот показатель всегда был одинаковым".