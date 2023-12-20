TƏBİB: Для медучреждений закуплено оборудование на 54 млн манатов

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию в 2022-2023 годах закупило медицинское оборудование на сумму более 54 млн манатов для медучреждений, находящихся в подчинении Объединения по управлению медицинскими территориальными подра

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию в 2022-2023 годах закупило медицинское оборудование на сумму более 54 млн манатов для медучреждений, находящихся в подчинении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов заявил на отчетном мероприятии, посвященном 5-летней деятельности учреждения.

По его словам, речь идет об оборудовании для проведения инструментальных обследований и сложных хирургических операций.

Гурбанов отметил, что в подчинении TƏBİB функционируют 3 046 медицинских учреждений, из которых 2 834 - учреждения первичной медико-санитарной помощи, 202 - специализированной медпомощи, а 10 - медучреждения республиканского значения.

Глава TƏBİB сказал, что в рамках проекта стандартизации лабораторий полностью обновлены лаборатории 78 медицинских учреждений.