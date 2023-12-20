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TƏBİB: Для медучреждений закуплено оборудование на 54 млн манатов

TƏBİB: Для медучреждений закуплено оборудование на 54 млн манатов Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию в 2022-2023 годах закупило медицинское оборудование на сумму более 54 млн манатов для медучреждений, находящихся в подчинении Объединения по управлению медицинскими территориальными подра
Здоровье
20 декабря 2023 г. 12:25
TƏBİB: Для медучреждений закуплено оборудование на 54 млн манатов

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию в 2022-2023 годах закупило медицинское оборудование на сумму более 54 млн манатов для медучреждений, находящихся в подчинении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов заявил на отчетном мероприятии, посвященном 5-летней деятельности учреждения.

По его словам, речь идет об оборудовании для проведения инструментальных обследований и сложных хирургических операций.

Гурбанов отметил, что в подчинении TƏBİB функционируют 3 046 медицинских учреждений, из которых 2 834 - учреждения первичной медико-санитарной помощи, 202 - специализированной медпомощи, а 10 - медучреждения республиканского значения.

Глава TƏBİB сказал, что в рамках проекта стандартизации лабораторий полностью обновлены лаборатории 78 медицинских учреждений.

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB: "Tibb müəssisələrinə 54 milyon manatdan çox məbləğdə avadanlıqlar alınıb"

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