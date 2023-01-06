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TƏBİB: Четверо из 180 поступивших с отравлением во время праздников находятся в тяжелом состоянии

TƏBİB: Четверо из 180 поступивших с отравлением во время праздников находятся в тяжелом состоянии В праздники (с 31 декабря 2022 года по 5 января 2023 года) в Клинический медицинский центр при Объединении по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) поступило 180 обращений с подозрением на отравление.
Здоровье
6 января 2023 г. 09:44
TƏBİB: Четверо из 180 поступивших с отравлением во время праздников находятся в тяжелом состоянии

В праздники (с 31 декабря 2022 года по 5 января 2023 года) в Клинический медицинский центр при Объединении по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) поступило 180 обращений с подозрением на отравление.

Об этом Report сообщили в TƏBİB.

Сообщалось, что 21 обратившийся был госпитализирован в токсикологическое отделение центра ввиду тяжелого состояния, а 159 человек получили первую помощь и были выписаны домой.

Из токсикологического отделения один был выписан домой на амбулаторное лечение, в настоящее время лечение проходят 20 человек, состояние четверых оценивается как тяжелое.

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB: "Bayram günlərində 180 nəfər zəhərlənib, 4-nün vəziyyəti ağırdır"

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