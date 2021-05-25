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TƏBIB: C апреля уровень заражения COVID-19 cтал ниже 10 процентов

TƏBIB: C апреля уровень заражения COVID-19 cтал ниже 10 процентов "Несмотря на снижение числа инфицированных в Азербайджане, смертельные случаи все еще встречаются"
Здоровье
25 мая 2021 г. 12:39
TƏBIB: C апреля уровень заражения COVID-19 cтал ниже 10 процентов
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"Несмотря на снижение числа инфицированных в Азербайджане, смертельные случаи все еще встречаются".

Как сообщает Report, об этом 25 мая во время выступления на брифинге оперативного штаба при Кабинете министров заявила заведующая департаментом профилактики и контроля заболеваний объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) Ягут Гараева .

Чиновник TƏBIB отметила, что с апреля уровень заражения упал ниже 10%: “Среди женщин больше случаев заражения. За год между возрастными группами существенных изменений не произошло. Заражение чаще встречается в группах от 30 до 69 лет. Случаи заражения зафиксированы в Баку, Абшероне и Сумгайыте".

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Версия на английском языке COVID infection rate drops below 10% in Azerbaijan since April
Версия на азербайджанском языке TƏBİB: Aprel ayından yoluxma 10 faizdən aşağı düşüb

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