TƏBIB: C апреля уровень заражения COVID-19 cтал ниже 10 процентов

"Несмотря на снижение числа инфицированных в Азербайджане, смертельные случаи все еще встречаются"

"Несмотря на снижение числа инфицированных в Азербайджане, смертельные случаи все еще встречаются".

Как сообщает Report, об этом 25 мая во время выступления на брифинге оперативного штаба при Кабинете министров заявила заведующая департаментом профилактики и контроля заболеваний объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) Ягут Гараева .

Чиновник TƏBIB отметила, что с апреля уровень заражения упал ниже 10%: “Среди женщин больше случаев заражения. За год между возрастными группами существенных изменений не произошло. Заражение чаще встречается в группах от 30 до 69 лет. Случаи заражения зафиксированы в Баку, Абшероне и Сумгайыте".