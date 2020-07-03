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TƏBİB: Больше половины случаев заражения COVID-19 приходится на Баку

TƏBİB: Больше половины случаев заражения COVID-19 приходится на Баку TƏBİB: Больше половины случаев заражения COVID-19 приходится на долю Баку
Здравоохранение
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3 июля 2020 г. 17:38
TƏBİB: Больше половины случаев заражения COVID-19 приходится на Баку

"Тенденция изменения числа инфекций является важным фактором. Есть необходимость в коррекции отрицательной динамики".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Объединения управления медицинских территориальных подразделений (TƏBİB) Рамин Байрамлы на брифинге оперативного штаба при Кабинете министров.

Он отметил, что с первой недели карантина наблюдалась положительная динамика по увеличению числа заболевших: "Количество излечившихся должно быть больше числа новых инфицированных, чтобы нагрузка на больницы также могла уменьшиться".

Он отметил, что на долю Баку приходится 51,3 процента от общего случаев заражения: "Бинагадинский район - на первом месте с 12,8%. В последние дни в Насиминском районе также наблюдается рост числа зараженных".

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB: Yoluxma hallarının 51,3 faizi Bakının payına düşür

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