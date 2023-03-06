TƏBİB : Безопасность всех ввезенных в Азербайджан вакцин гарантируется

"Вся вакцина, ввозимая в Азербайджан, проходят экспертизу в Центре аналитической экспертизы лекарственных средств (ЦАЭ) Министерства здравоохранения и гарантируют их безопасность. Вакцинация детей в стране проводится в соответствии с Национальным календар

Все вакцины, ввозимые в Азербайджан, проходят экспертизу в Центре аналитической экспертизы лекарственных препаратов Министерства здравоохранения и их безопасность гарантирована. Вакцинация детей в стране проводится в соответствии с Национальным календарем вакцинации.

Как сообщает Report, об этом сообщила заведующая отделом организации педиатрических услуг Бакинского главного центра здравоохранения, действующего в подчинении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Эсмира Гаджиева.

По словам Э.Гаджиевой, в результате проведения регулярной вакцинации в Азербайджане был ликвидирован полиомиелит, был снижен уровень распространения таких заболеваний, как краснуха, дифтерия, столбняк, коклюш: "В Азербайджане первые прививки младенцы получают еще в родильном доме. В роддоме в течение первых 12 часов жизни новорожденные получают вакцины против гепатита Б, а в течение 4-7 дней после родов - БЦЖ против туберкулеза и вакцину против полиомиелита".

Спикер отметила, что после выписки из роддом ребенка регистрируют в районной поликлинике, и следующие прививки регулярно проводятся в этом медицинском учреждении.

В отдельных случаях после вакцинации у ребенка могут наблюдаться побочные реакции, такие как отек, боль в месте инъекции и повышение температуры тела.

"Даже если у детей возникает какая-либо реакция, важно понимать, что преимущества вакцинации намного перевешивают возможные побочные эффекты”, - подытожила Э.Гаджиева.