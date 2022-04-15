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TƏBİB: Азербайджан принимает эффективные меры в борьбе с пандемией

TƏBİB: Азербайджан принимает эффективные меры в борьбе с пандемией Азербайджан является одной из стран, принимающих самые эффективные меры в борьбе с пандемией COVID-19
Здоровье
15 апреля 2022 г. 11:27
TƏBİB: Азербайджан принимает эффективные меры в борьбе с пандемией

Азербайджан является одной из стран, принимающих самые эффективные меры в борьбе с пандемией COVID-19.

Как передает Report, об этом журналистам заявил и. о. председателя правления Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов.

"Азербайджан является одной из стран, принимающих самые эффективные меры в борьбе с пандемией COVID-19. Поэтому процент выздоровления очень высокий. Принимаются все меры для поддержания данной ситуации. У нас нет серьезных проблем",- сказал он.

Он также прокомментировал решение отмены требования по сдаче ПЦР-теста на COVID-19 для въезда в Азербайджан, добавив, что ограничения по вирусу COVID-19 снимаются постепенно. "Надеюсь, что в ближайшее время будут приняты новые решения и другие ограничения тоже будут сняты",- отметил он.

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