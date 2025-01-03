TƏBİB: 31 декабря в отделение токсикологии поступило 28 обращений

31 декабря 2024 года в отделение токсикологии Клинического медицинского центра поступило 28 обращений с подозрением на отравление.

31 декабря 2024 года в отделение токсикологии Клинического медицинского центра поступило 28 обращений с подозрением на отравление.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Среди обратившихся 14 человек отравились алкоголем, 5 - лекарственными препаратами, 6 - угарным газом, еще два случая связаны с аллергической реакцией, а один случай - с ботулизмом.

Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, после чего они были направлены на амбулаторное лечение.