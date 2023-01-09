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TƏBİB: 16 человек обратились за медицинской помощью после падения

TƏBİB: 16 человек обратились за медицинской помощью после падения В Бакинскую городскую станцию ​​скорой и неотложной медицинской помощи поступило 16 обращений в связи с падениями из-за снежных погодных условий.
Здоровье
9 января 2023 г. 14:56
TƏBİB: 16 человек обратились за медицинской помощью после падения

В Бакинскую городскую станцию ​​скорой и неотложной медицинской помощи поступило 16 обращений в связи с падениями из-за снежных погодных условий.

Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

13 из них - женщины, 3 - мужчины. Обращения в основном связаны с травмами суставов, таза, запястий, лодыжек, рук. Один из пострадавших ребенок, другие – люди в возрасте 42-61 год.

Пострадавшие госпитализированы в соответствующие медицинские учреждения.

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Версия на азербайджанском языке Qarda sürüşərək yıxılan 16 nəfər təcili tibbi yardıma müraciət edib

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