TƏBİB: 16 человек обратились за медицинской помощью после падения

В Бакинскую городскую станцию ​​скорой и неотложной медицинской помощи поступило 16 обращений в связи с падениями из-за снежных погодных условий.

В Бакинскую городскую станцию ​​скорой и неотложной медицинской помощи поступило 16 обращений в связи с падениями из-за снежных погодных условий.

Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

13 из них - женщины, 3 - мужчины. Обращения в основном связаны с травмами суставов, таза, запястий, лодыжек, рук. Один из пострадавших ребенок, другие – люди в возрасте 42-61 год.

Пострадавшие госпитализированы в соответствующие медицинские учреждения.