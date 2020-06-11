TƏBİB: Жесткий карантин даст результаты как минимум через 10 дней

"Пока рано говорить о результатах введенного в конце прошлой недели жесткого карантинного режима. Мы можем сказать что-либо по этому поводу как минимум через 10 дней".

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

"Каждый день общественность информируется о статистике зараженных, и, если в цифрах будет спад, каждый увидит результат. Надеемся, что снижение все же будет наблюдаться", - добавила Я.Гараева.