​TƏBİB: Возможно повторное заражение коронавирусом

"Исследования показывают возможность повторного заражения людей, переболевших коронавирусом".

Как сообщает Report, об этом выступая на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана заявил председатель Правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

"Согласно полученным сегодня анализам, возможно повторное заражение, но болезнь может протекать в легкой форме. Но будущее покажет, как в дальнейшем будет мутировать вирус. Поэтому никто не должен успокаиваться", - отметил Р.Байрамлы.