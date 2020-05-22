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TƏBİB: У 30% прибывших в Азербайджан одним рейсом обнаружен коронавирус

TƏBİB: У 30% прибывших в Азербайджан одним рейсом обнаружен коронавиру

"Большинство фактов осложнений и смертельных исходов связано с теми, кто лечился на дому".

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил председатель Правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Р.Байрамлы отметил, что попытки самолечения обязательно должны пресекаться.

Он подчеркнул, что сейчас в стране 1 139 человек находятся на карантине: "Показатель инфицирования среди прибывших из-за рубежа в Азербайджан граждан более 20%. На этой неделе из-за границы прибыли 662 человека. Даже у 30% прибывших в Азербайджан одним рейсом обнаружен коронавирус".

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