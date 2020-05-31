TƏBİB: Состояние пострадавших в Гусаре детей стабильно тяжелое

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) распространило информацию о состоянии детей, пострадавших в результате обрушения забора в Гусаре.

Как сообщила в ответ на запрос Report пресс-секретарь TƏBİB Равана Алиева, пострадавший во время инцидента Рамал Шейдаев, 2010 г.р. был госпитализирован в Гусарскую центральную районную больницу с тупой травмой грудной клетки, пневма- и гематораксом, а Гюлай Шейдаева, 2014 г.р. – с тупой травмой брюшной полости.

"Оба ребенка были прооперированы, сейчас их состояние стабильно тяжелое", - сказала спикер TƏBİB

По ее словам, тело погибшего в результате инцидента А.Алисултанова, 2012 г.р. отправлено на экспертизу.