Наверх

TƏBİB: Режим карантина может быть повторно ужесточен

TƏBİB: Режим карантина может быть повторно ужесточен

© Report

"Если ситуация будет продолжаться в подобном ключе, возможно повторное ужесточение карантинного режима".

Как сообщает Report, об этом заведующая отделом по контролю и профилактике заболеваний Ягут Гараева сказала на брифинге в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Я.Гараева обратилась к азербайджанскому народу: "Мы хотим смягчения карантинного режима, а не ужесточения. Поэтому наш народ должен соблюдать правила. Очевидно, что правила карантина не соблюдаются. Каждый должен использовать маски".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!