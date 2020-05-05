TƏBİB: Режим карантина может быть повторно ужесточен

"Если ситуация будет продолжаться в подобном ключе, возможно повторное ужесточение карантинного режима".
Как сообщает Report, об этом заведующая отделом по контролю и профилактике заболеваний Ягут Гараева сказала на брифинге в Оперативном штабе при Кабинете министров.
Я.Гараева обратилась к азербайджанскому народу: "Мы хотим смягчения карантинного режима, а не ужесточения. Поэтому наш народ должен соблюдать правила. Очевидно, что правила карантина не соблюдаются. Каждый должен использовать маски".