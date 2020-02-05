TƏBİB расследует жалобу на врача "Семашко"

В Баку ребенок проглотил монету.

Как сообщает Report, об этом журналист Сахават Гурбанов написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что ребенок был немедленно доставлен в Клинический медицинский центр № 1 ("Семашко").

С.Гурбанов подчеркнул, что врач больницы потребовал заплатить 450 манатов, чтобы удалить монету из пищевода ребенка: "Я позвонил врачу, он сказал заплатите 450 манатов и мы разместим ребенка в палату, а затем достанем монету с помощью специального аппарата. На мое возражение о том, что монета в пищеводе, а не в дыхательных путях и это можно сделать каким-либо другим способом, врач ответил "вы подумайте, как соберете деньги мы вытащим монету".

Как сообщили в ответ на запрос Report в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), они уже связались с заявителем, данный вопрос расследуется.