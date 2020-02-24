TƏBİB прокомментировал сообщения о коронавирусе в Джалилабаде

В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) выразили отношение к распространенной в социальных сетях информации о том, что двое прибывших из иранского Мешхеда были помещены в Центральную больницу Джалилабада с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Как сообщили в ответ на запрос Report в TƏBİB, вчера, а также в предыдущие дни в Джалилабадскую центральную районную больницу пациентов с подозрением на коронавирус не поступало.

Министерство здравоохранения и Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию призывают граждан верить только официальной информации.

Напомним, что в Иране 12 человек умерли от коронавируса. Азербайджан ввел ограничения на погранично-пропускных пунктах на границе с Ираном.