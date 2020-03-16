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TƏBİB произвел новые назначения

TƏBİB произвел новые назначения

© pexels.com

Произведено назначение директоров в центральные больницы Джалилабадского и Астаринского районов. 

Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

Приказом председателя правления TƏBİB Рамина Байрамлы на должность директора публичного юридического лица "Астаринская центральная районная больница" назначен Амануллаев Октай Халиг оглу,  директора публичного юридического лица "Джалилабадская центральная районная больница" - Азадханов Эльнур Рамазан оглу.

TƏBİB – структура, которая управляет и контролирует подведомственные ей медицинские учреждения, входящие в государственную систему здравоохранения. Основная цель деятельности TƏBİB заключается в обеспечении организации медицинских услуг для защиты здоровья населения в подведомственных ей медучреждениях, и принятии мер по повышению качества медуслуг.

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