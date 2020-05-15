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TƏBİB о заражении врачей COVID-19

TƏBİB о заражении врачей COVID-19

"Среди медработников в больницах особого режима не отмечено случаев заражения коронавирусом". 

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил председатель Правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы. 

По его словам, вирус в основном поражает легкие: "Однако, какие будут последствия этого, станет известно в результате дальнейших исследований. Могут быть такие тяжелые последствия, как инвалидность. Поскольку инфицированные в основном являются молодыми, их ткани могут регенерировать". 

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