TƏBİB о ситуации с коронавирусом в Азербайджане

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) опубликовало статистику по COVID-19 в Азербайджане по состоянию на 22 апреля.

Как передает Report, сегодня в Азербайджане было сделано 5 457 тестов на коронавирус.

Всего на территории страны было сделано 108 221 тест.

Напомним, что сегодня в Азербайджане зарегистрировано 38 новых случаев заражения COVID-19. На данный момент в стране установлено 1 518 случаев заражения инфекцией, 907 из них вылечились, 20 умерли, лечение 591 пациента продолжается в больницах особого режима.