TƏBİB о ситуации с коронавирусом в Азербайджане

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) опубликовало статистику по COVID-19 в Азербайджане по состоянию на 25 апреля.

Как передает Report, сегодня в Азербайджане было сделано 6 069 тестов на коронавирус.

Всего на территории страны было сделано 120 479 тестов.

Напомним, что сегодня в Азербайджане зарегистрировано 25 новых случаев заражения COVID-19. На данный момент в стране установлено 1 617 случаев заражения инфекцией, 1 080 из них вылечились, 21 умерли, лечение 516 пациентов продолжается в больницах особого режима.

Из них состояние 15 чел. – тяжелое, 21 чел. - средней тяжести, остальных – стабильное.