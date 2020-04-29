TƏBİB о ситуации с коронавирусом в Азербайджане - СТАТИСТИКА

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) опубликовало статистику по COVID-19 в Азербайджане по состоянию на 29 апреля.

Как передает Report, сегодня в Азербайджане было сделано 4 765 тестов на коронавирус.

Всего на территории страны было сделано 137 379 тестов.

Напомним, что сегодня в Азербайджане зарегистрировано 49 новых случаев заражения COVID-19. На данный момент в стране установлено 1 766 случаев заражения инфекцией, 1 267 из них вылечились, 23 умерли, лечение 476 пациентов продолжается в больницах особого режима.

Из них состояние 18 чел. - тяжелое, 26 чел. - средней тяжести, остальных - стабильное.