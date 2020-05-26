TƏBİB о ситуации с коронавирусом в Азербайджане - СТАТИСТИКА

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) опубликовало статистику по COVID-19 в Азербайджане на 26 мая.

Как передает Report, сегодня в Азербайджане было сделано 2 927 тестов на коронавирус, всего - 276 338.

Напомним, что за последние 24 часа в республике зарегистрировано 132 новых случаев заражения COVID-19. 78 человека выздоровели и были выписаны домой, один - скончался.

На данный момент в стране установлено 4 403 случаев заражения инфекцией, 2 819 из них вылечились, 52 умерли, лечение 1 532 пациентов продолжается в больницах особого режима.