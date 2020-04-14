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TƏBİB о ситуации с коронавирусом в Азербайджане

​TƏBİB о ситуации с коронавирусом в Азербайджане1414

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) опубликовало статистику по COVID-19 в Азербайджане по состоянию на 14 апреля.

Как передает Report, сегодня в Азербайджане было сделано 3 106 тестов на коронавирус.

Всего на территории страны было сделано 71 736 тестов.

Напомним, что сегодня в Азербайджане зарегистрировано 49 новых случаев заражения COVID-19, 62 человека выздоровели и были выписаны домой, один человек скончался. На данный момент в стране установлено 1 197 случаев заражения инфекцией, 351 из них вылечился, 13 умерли, лечение 833 продолжается в больницах особого режима. Состояние 24 человек тяжелое, 28 - средней тяжести, остальных - стабильное. 

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