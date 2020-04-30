TƏBİB о ситуации с коронавирусом в Азербайджане

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) опубликовало статистику по COVID-19 в Азербайджане по состоянию на 30 апреля.

Как передает Report, сегодня в Азербайджане было сделано 5 700 тестов на коронавирус.

Всего на территории страны было сделано 143 079 тестов.

Напомним, что сегодня в Азербайджане зарегистрировано 38 новых случаев заражения COVID-19, 58 - излечились. На данный момент в стране установлено 1804 случаев заражения инфекцией, 1325 из них вылечились, 24 умерли, лечение 455 пациентов продолжается в больницах особого режима.

Из них состояние 17 чел. – тяжелое, 24 чел. - средней тяжести, остальных – стабильное.