TƏBİB о ситуации с коронавирусом в Азербайджане СТАТИСТИКА

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) опубликовало статистику по COVID-19 в Азербайджане по состоянию на 10 мая.

Как передает Report, сегодня в Азербайджане было сделано 4 461 тест на коронавирус.

Всего на территории страны было сделано 193 411 тестов.

Напомним, что сегодня в Азербайджане отмечено 97 новых случаев заражения COVID-19, еще 30 человек выздоровели и были выписаны домой. На данный момент в стране установлено 2 519 случаев заражения инфекцией, 1 650 из них вылечились, 32 умерли, лечение 837 пациентов продолжается в больницах особого режима.

Из них состояние 33 чел. - тяжелое, 40 чел. - средней тяжести, остальных - стабильное.