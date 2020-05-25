TƏBİB о ситуации с коронавирусом в Азербайджане - СТАТИСТИКА

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) опубликовало статистику по COVID-19 в Азербайджане на 25 мая.

Как передает Report, сегодня в Азербайджане было сделано 2 672 тестов на коронавирус, всего - 273 411.

Напомним, что за последние 24 часа в республике зарегистрировано 149 новых случаев заражения COVID-19. 134 человека выздоровели и были выписаны домой. От вируса скончались двое лиц.

На данный момент в стране установлено 4 271 случаев заражения инфекцией, 2 741 из них вылечились, 51 умерли, лечение 1 479 пациентов продолжается в больницах особого режима.