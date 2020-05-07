TƏBİB о ситуации с коронавирусом в Азербайджане - СТАТИСТИКА

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) опубликовало статистику по COVID-19 в Азербайджане по состоянию на 7 мая.

Как передает Report, сегодня в Азербайджане было сделано 6 120 тестов на коронавирус.

Всего на территории страны было сделано 175 910 тестов.

Напомним, что сегодня в Азербайджане зарегистрировано 77 новых случаев заражения COVID-19. На данный момент в стране установлено 2 204 случаев заражения инфекцией, 1 551 из них вылечились, 28 умерли, лечение 625 пациентов продолжается в больницах особого режима.