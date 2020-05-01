TƏBİB о распространенном среди детей вирусе

"Сегодня эпидемиологическая ситуация, связанная как с детскими инфекциями, так и с другими заболеваниями, стабильная".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал председатель Правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, на сегодняшний день в стране нет какого-либо инфекционального процесса в этой области.

"Распространенный среди детей в Европе вирус кавасаки не имеет ничего общего с коронавирусом", - отметил он.