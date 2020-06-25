TƏBİB о частных лабораториях

"Мы используем возможности частных лабораторий. Они сотрудничают с нами уже 4 месяца. Мы выдвинули предложение, и поручили работу тем, кто изъявил желание участвовать в этом деле".

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявила завотделом по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

По ее словам, к работе были привлечены лаборатории, имеющие условия для проведения тестов.