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TƏBİB о частных лабораториях

TƏBİB о частных лабораториях

"Мы используем возможности частных лабораторий. Они сотрудничают с нами уже 4 месяца. Мы выдвинули предложение, и поручили работу тем, кто изъявил желание участвовать в этом деле". 

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявила завотделом по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

По ее словам, к работе были привлечены лаборатории, имеющие условия для проведения тестов. 

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